Mehmet Ağar'dan Erdoğan Açıklaması: Bu Dönem Kadar Fiilen Desteğim Olmamıştı

İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekili 3'üncü sıra adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar'a destek için kentteki gezilerine devam ediyor. Bu kapsamda baba Ağar, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte gerçekleşen ziyarette Mehmet Ağar, gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KUŞATILMIŞLIĞIN ZİNCİRLERİNİ KIRACAK YEGÂNE İRADENİN SAYIN CUMHURBAŞKANINDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de destek verdiğini hatırlatan Ağar, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu kadar fiilen içerisinde yer almamıştık. Ama bugün Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, bir görev olarak kabul ettiğimi ifade etmiştim. Gerek ekonomi, gerek askeri, gerek siyasi anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegâne iradenin Sayın Cumhurbaşkanında olduğunu görüyorum" diye konuştu.