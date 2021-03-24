Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet düğününden 3 gün önce evlendiği iddiası

İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, düğünlerinden üç gün önce kalabalıklardan uzak bir şekilde evlendiklerini açıklamıştı. Çarpıcı açıklama dünya basınında büyük yankı bulurken, The Sun gazetesi tarafından yayınlanan belgelerle Windsor Kalesi'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenen çiftin, bu tarihten önce evlendiklerine dair herhangi bir resmi işlemin olmadığı ortaya çıktı.

İngiliz kraliyet ailesinden kaçan ve ABD'ye yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry yaşadıklarını ünlü sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda anlatmıştı. Dünyanın günlerce konuştuğu röportajda çift, birbirinden çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bunlardan birisi de Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet tarafından düzenlenen düğünden 3 gün önce evlendiği iddiası olmuştu. Markle, gösterişli kraliyet düğünü hakkında "o bizim günümüz değildi, gösteriydi" deyip, düğünden önce sadece kendileri ve Canterburry Başpiskoposu'nun katıldığı bir törenle evlendiklerini söylemişti.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Çiftin iddiası dünya basınında "Gizlice evlendikleri ortaya çıktı" şeklinde haber olsa da, İngiltere'de kraliyet yanlısı basın bu açıklamayı sorgulamış ve ülkede yasal evlilik için en az iki şahidin gerekli olduğuna dikkat çekmişti. Son olarak The Sun gazetesi, çiftin resmi evlilik belgesini yayımladı. Yayınlanan belgelerle Windsor Kalesi'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenen çiftin, bu tarihten önce evlendiklerine dair herhangi bir resmi işlemin olmadığı ortaya çıktı.

AÇIKLAMALARINI GERİ ÇEKTİLER

Belgelerin ortaya çıkmasının ardında açıklama yapan İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, düğünlerinden üç gün önce kalabalıklardan uzak bir şekilde evlendiklerine dair açıklamalarını geri çekti. Çiftin sözcüsü, düğünden önce 'şahsi yeminlerini' ettiklerini, resmi evlilik tarihinin kraliyet düğünü olduğunu ifade etti.