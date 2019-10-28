Megastar Tarkan ikinci kez baba oluyor

28.10.2019 11:54

Megastar Tarkan 2016 yılında hayatını birleştirdiği Pınar Tevetoğlu ile ikinci kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu iki aylık hamile.

İKİNCİ MEGA BEBEK GELİYOR

Çift, geçtiğimiz yıl kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Her fırsatta kızına ve eşine olan sevgisini dile getiren Megastar ikinciye baba olma fikrine sıcak baktığını ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, çiftten müjdeli haber geldi. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu 2 aylık hamile.

"BİZİM PINAR'LA ÜÇ ÇOCUĞUMUZ OLACAK" DEMİŞTİ

Kısa bir süre önce Bağdat Caddesi'nde görüntülenen Pınar Tevetoğlu'nun doktor kontrolüne gittiği ortaya çıktı. İkinci çocuk müjdesini alan çiftten Tarkan, henüz eşiyle evlilik aşamasındayken muhabirlere, "Bizim Pınar'la 3 çocuğumuz olacak" açıklamasını yapmıştı.