Medusa mozaiği ziyarete açıldı

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

İklim şartları nedeniyle yıl boyu sergilenemeyen Medusa mozaiği geçen günlerde ziyarete açıldı. Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Medusa mozaiğinin özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectila' denilen yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu özelliğiyle tek olma özelliği taşıdığını vurguladı.Medusa mozaiği ekim ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan