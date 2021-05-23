Medusa mozaiği ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği ziyarete açıldı.

İklim şartları nedeniyle yıl boyu sergilenemeyen Medusa mozaiği geçen günlerde ziyarete açıldı. Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Medusa mozaiğinin özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectila' denilen yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu özelliğiyle tek olma özelliği taşıdığını vurguladı.Medusa mozaiği ekim ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.


Medusa mozaiği ziyarete açıldı
Medusa mozaiği ziyarete açıldı
Medusa mozaiği ziyarete açıldı
Medusa mozaiği ziyarete açıldı
Medusa mozaiği ziyarete açıldı
Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medusa mozaiği ziyarete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:46:46. #1.11#

title