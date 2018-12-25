Medine Müdafaası'nın 100. Yılında Uluslararası Sempozyum Düzenleniyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, I. Dünya Savaşı'nın en destansı mücadelelerinden birine sahne olan Medine Müdafaası'nın 100. yılı dolayısıyla uluslararası sempozyum düzenleyecek.

İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan '100. Yılında Haremeyn-i Şerifeyn (Medine Müdafaası ve Fahrettin Paşa) Sempozyumu' adlı etkinlik, Osmanlı yönetiminde özel bir statüye sahip olan ve 'Haremeyn-i Şerifeyn' olarak adlandırılan Mekke ve Medine'nin Birinci Dünya Savaşı sırasındaki işgalinin ve Fahreddin Paşa komutasında gerçekleştirilen destansı savunmanın 100. yılında, işgale giden süreci ve işgalin etkilerini konuşmak üzere bilim insanlarını bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türk Tarih Kurumu Başkan Prof. Dr. Refik Turan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyumda, Haremeyn-i Şerifeyn'deki Osmanlı idaresi, bu kentlerin barış ve refahının sağlanması için kurulan Haremeyn vakıflarının faaliyetleri, İngilizlerin bölgeye dair siyasi planları, Şerif Hüseyin isyanının işgale giden süreçteki rolü, Fahreddin Paşa komutasında gerçekleştirilen Medine Müdafaası ve şehitler konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan etkinliklerden olan sempozyum, herkesin katılımına açık olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA