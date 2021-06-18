Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi
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Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne, genel müdür yardımcısı Ersan Biçkioğlu getirildiği bildirildi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne, genel müdür yardımcısı Ersan Biçkioğlu getirildiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük görevini 2016 yılından itibaren yürüten Şerafettin Demiray, bu görevi Ersan Biçkioğlu'na devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiray, Medicana Sivas Hastanesinde görev almaktan gurur duyduğunu belirtti.

Birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Demiray, şöyle devam etti:

"Sivas ve bölge halkına hizmet etmek, hastalarımızın sağlık ihtiyacını şehir dışına çıkmadan çözebilmek için hem teknolojik hem de doktor anlamında katkılarda bulunmak bizleri gururlandırmıştır. Bu sürede benimle yol arkadaşlığı yapan tüm çalışma arkadaşlarıma, Sivas halkına teşekkür ederim. Bayrağı Genel Müdür Yardımcımız Ersan Biçkioğlu'na devrettim. Ersan Bey'in hastaneye ve Sivas'a hizmetlerinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum, tüm kalbimle başarılar diliyorum."

Biçkioğlu ise hizmetlerinden dolayı Demiray'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şerafettin Bey hastanemizin hekim ve teknolojik gücünü artırarak aramızdan bizlere değer katarak ayrılıyor. Kendisine İstanbul'daki yeni görevinde başarılar diliyorum. Medicana Sivas Hastanesi hasta odaklı düşünce yapısı ile Sivas ve bölgenin hizmetini karşılamak için tüm alanlarda kalitesini, kadrosunu, cihaz parkurunu her geçen gün artırarak, dijital ve teknolojik değişime öncülük ederek, yoluna devam edecektir. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımıza radyasyon onkolojisi ünitesinin açılması, cihaz parkurunun büyütülmesi ve çeşitli branşlarda hekim artırımı ile devam edeceğiz."

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Ersan Biçkioğlu getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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