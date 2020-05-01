MediaTek Helio G85 İşlemci Duyuruldu, İşte Özellikleri

MediaTek, Helio G serisi akıllı telefon işlemcilerine bir yenisini ekledi. Redmi Note 9'a güç veren MediaTek Helio G85 işlemcinin özellikleri haberimizde.

MediaTek, Helio G serisi akıllı telefon işlemcilerine bir yenisini ekledi. Redmi Note 9'a güç veren MediaTek Helio G85 işlemcinin özellikleri haberimizde.

MediaTek Helio G85 Özellikleri

MediaTek'in yeni oyun işlemcisi Helio G85, yeni tanıtılan Redmi Note 9 akıllı telefona güç veriyor. Realme 6i telefona güç veren Helio G80 işlemcinin duyurulmasından yaklaşık üç ay sonra tanıtılan yeni Helio G85 işlemci, her gün oyun oynayanlar için özel olarak tasarlanmış.

12nm üretim sürecinden geçen işlemci, 2 adet 2.0GHz hızda çalışan Cortex-A75 çekirdek ve 6 adet Cortex-A55 (saat hızı paylaşılmadı) çekirdek bulunduruyor. Bu, Helio G80 ile aynı çekirdek düzenlemesi ve saat hızı. Peki, fark ne? Tek fark GPU'nun saat hızı olarak görünüyor. Redmi Note 9'un teknik özelliklerine dayanarak, Helio G85'in grafik işlemci birimi (Mali G52 MC2) 1000MHz hızda çalışırken, Helio G80'in GPU'su 950MHz hızda çalışıyor. Yani sadece 50MHz'lik bir artış söz konusu. İki işlemcisi arasındaki farkları sıralamak mümkün değil çünkü MediaTek yeni yonga setinin özelliklerini detaylı olarak paylaşmadı.

MediaTek Helio G85 Teknik Özellikleri

Üretim Süreci: TSMC, 12nm

Bit: 64-bit

İşlemci (CPU) Çekirdeği: Sekiz Çekirdek

Mimari: 2x Cortex-A75@2.0GHz + 6x Cortex-A55

Grafik İşlemci Birimi (GPU): Arm Mali-G52 MC2

Grafik İşlemci Birimi (GPU) Frekansı: 950MHz

Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP): 48MP (tek), 16MP+16MP (çift)

Bağlantı Seçenekleri: 5G yok, 4G (Cat-7 DL, Cat-13UL), WiFi 5 (ac), Bluetooth 5.0

Ekran: 2520 x 1080 çözünürlük

Bellek: LPDDR3 (4GB'a kadar), LPDDR4X (8GB'a kadar)

Bellek Frekansı: LPDDR3@933MHz, LPDDR4X@1600MHz

Depolama Türü: eMMC5.1

AnTuTu Benchmark: 205946 puan

Xiaomi tarafından ürün lansmanı sırasında gösterilen benchmark (kıyaslama) sonuçlarına göre Helio G85, Exynos 9611 ve Snapdragon 665 işlemciyi küçük bir farkla yeniyor. Helio G85, Redmi Note 8'e güç veren Snapdragon 665'e kıyasla performansta bir artış getiriyor. Ancak Helio G80 ile kıyasladığımızda yeni işlemcinin neden çıktığını anlamak güç.