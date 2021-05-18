MediaMarkt Türkiye'den Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel kampanya
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MediaMarkt Türkiye'den Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel kampanya

MediaMarkt Türkiye'den Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel kampanya
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı evden takip etmek isteyenler için MediaMarkt'ta indirimler başladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı evden takip etmek isteyenler için MediaMarkt'ta indirimler başladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, her dört yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düzenlenemedi ve bu yıla ertelendi. Başlamasına kısa bir süre kalan turnuva, 60'ıncı yılında Avrupa'nın 12 farklı kentinde düzenlenecek.

Şampiyonayı evden takip etmek isteyenler için MediaMarkt'ta indirimler başladı. MediaMarkt "Biz de bu renklere gönül verdik, futbolu ayağınıza getirdik" sloganıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Avrupa'nın en iyilerinin mücadele edeceği turnuvaya özel televizyonlarda, ses sistemlerinde, bluetooth hoparlörlerde, bilgisayarlarda ve aksesuarlarda indirimler gerçekleştirecek.

Samsung 139 ekran Smart Ultra HD 4K LED TV 6 bin 999 TL'den, Philips 126 ekran Ambilight Android Smart 4K Ultra HD LED TV 5 bin 799 TL'den ve Beats Solo Pro Kablosuz Kulaklık 1.299 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca tabletten TV'ye, ses sistemlerinden aksesuarlara futbol heyecanını artıracak birçok yeni indirim ileriki günlerde kampanyaya eklenecek.

MediaMarkt Türkiye'nin kampanyası, 20 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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