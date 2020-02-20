Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak
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Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak

Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında açılan davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını bildirdi

20.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:07
Medeni Yıldırım davası: TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacak

Lice'deki karakol protestosunda Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er hakkında açılan davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adem Çiftçi hakkında "olası kastla öldürme" suçlamasıyla görülen duruşmada, TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını mahkemeye bildirdi.


Medeni Yıldırım'ın aile avukatlarından Reyhan Yalçındağ, yargılama sürecini euronews'e değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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