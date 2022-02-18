Medeni Kanun'a Buca'da panel

Türk Medeni Kanunu'nun aynı zamanda laiklik, eşitlik gibi tüm Cumhuriyet değerlerinin öncülü olduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Medeni Kanun birey olmamızı sağladı" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şubesi'nin Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Türk Medeni Kanunu konulu panelde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve ADD Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız da söz aldı. Moderatörlüğünü Av. Ali Hıdır Uludağ'ın yaptığı panelin konuşmacıları ise İzmir Eski Baro Başkanı Av. Aydın Özcan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Münevver Aktaş oldu. Panel öncesi bir açılış konuşması yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türk Medeni Kanunu'nun beşiktan mezara kadar hukuki tüm hakları sağlayan yegane yasa olduğunu belirterek " Medeni Kanun'a baktığımızda sadece kadınlarımıza tanınan haklar çerçevesinde anlıyoruz. Ancak Medeni Kanun birey olmamızı sağladı. Son 200 yılında yorgun düşmüş, sürekli cephelerde savaşmış toplumun sosyolojik yapısı da değişmeye başlamıştı. Emperyalizme karşı tarihin gördüğü en büyük başkaldırılardan birini gerçekleştiren bu milletin zaferi tabii ki devrimle taçlanacaktı" dedi.

ATATÜRK'ÜN DEHASI

Eski sistemi devam ettirmekle, modern Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa etmek konusunda ikincisini kararlılıkla hayata geçiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki dehasına da dikkat çeken Kılıç, "Atamızın kurduğu bu güçlü cumhuriyet, saldırılara rağmen hala alt edilemedi, edilmeyecek de. Bu vesileyle Ulu Önderimize minnetlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu. Kılıç, Türk Medeni Kanunu'nun laiklik, eşitlik gibi tüm Cumhuriyet değerlerinin öncülü olduğunu vurgulayarak, kanunun modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş belgelerinden biri olduğunu dile getirdi.

"BİN YIL EVVEL KAYBEDİLEN HAKLAR İADE EDİLDİ"

İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan da, Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına bin yıl evvel kaybettiği hakların iade edildiğini savunurken, DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Münevver Aktaş ise Medeni Kanun'un cumhuriyetin yarattığı zihniyet değişikliğinin somutlaşmış hali olduğunu kaydetti.

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