Meclis üyesi intihar etti
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Meclis üyesi intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meclis üyesi intihar etti AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, tabancayla intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Meclis üyesi intihar etti

NİĞDE - AK Parti Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, tabancayla intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Olay Şahsüleyman Mahallesi Suat Baykal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sayın; kendine ait iş yerinde tabancayla intihar etti. Silah sesi üzerine çevredeki esnaf yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Sayın'ın cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meclis üyesi intihar etti
Meclis üyesi intihar etti
Meclis üyesi intihar etti
Meclis üyesi intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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