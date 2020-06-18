Meclis toplantısı öncesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Meclis toplantısı öncesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi, meclis toplantısı öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Meclis toplantısı öncesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
18.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:47

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi, meclis toplantısı öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Mart ayında korona virüs salgınının başlaması sebebiyle, İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar doğrultusunda, ülke genelinde ara verilen belediye meclis toplantıları, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yeniden icra edilmeye başlandı. Nisan ayından bu yana gerçekleştirilemeyen Çorlu Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı'nın da 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'da gerçekleştirilmesine karar verildi.

Normalde her ayın ilk Çarşamba günü Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısı, bu defa sosyal mesafe kurallarına uymak amacıyla daha geniş bir alana sahip olan Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde yapılacak.

Toplantı öncesinde salon, Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle dezenfekte edildi. Temizlik ekipleri oturma gruplarını, fuaye alanını, merdiven bölümlerini ve sahne kısmını hazırlanan özel solüsyonlarla dezenfekte ederek meclis toplantısına hazır hale getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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