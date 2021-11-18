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Meclis toplantısı 6 dakikada bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Meclis toplantısı 6 dakikada bitti

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 9. oturumu 6 dakika sürdü.

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 9. oturumu 6 dakika sürdü.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi yoklama dahil 6 dakikada bitti.

Gündem dışı söz alanın olmadığı mecliste 5 komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 22 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Meclis toplantısı 6 dakikada bitti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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