Meclis toplantısı 6 dakikada bitti
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 9. oturumu 6 dakika sürdü.
ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 9. oturumu 6 dakika sürdü.
Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi yoklama dahil 6 dakikada bitti.
Gündem dışı söz alanın olmadığı mecliste 5 komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 22 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA
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