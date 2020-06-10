Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
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Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak

TBMM Genel Kurulu'nda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

10.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:34

TBMM Genel Kurulu'nda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Böylece teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edilmiş oldu.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

KABUL EDİLEN 2 MADDE

-Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

-Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak

Güncel Manşet

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