Meclis Şube Kütüphanesi'nin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Şube Kütüphanesi'nde Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiaları bazı basın organlarında gündeme gelmişti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, bahse konu olan şube kütüphanesinin tek odalı bir mekan olduğu ve çeşitli referans kitaplar sergilendiği belirtilerek iddialar yalanladı.

Meclis'in Şube Kütüphanesi'nde Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap verildi. Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında ''Meclis Şube Kütüphanesinin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı'' gibi iddiaların kamuoyu bilgisinde olduğu ifade edilerek, bahse konu olan şube kütüphanesinin tek odalı bir mekan olduğu ve çeşitli referans kitaplar sergilendiği belirtildi.

İDDİALARI DESTEKLEYEN YAZILI VE SÖZLÜ BİR KARAR BULUNMUYOR

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu alanın Kur'an-ı Kerim okuma alanı yapılacağına dair TBMM Başkanlığı'nın almış olduğu yazılı veya sözlü idari bir karar bulunmamakta. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre de, tadilatın kısa sürede tamamlanmasıyla tekrar aynı şekilde hizmet verecek.

KÜTÜPHANEDE TADİLAT SÜRÜYOR

1985 yılında mimar Behruz Çinici tarafından projesi çizilen meydan/ibadet/kitaplık kompleksi içerisinde yer alan bahse konu bölümün inşaatına 1986 yılında başlandı. Hizmete 1989 yılında açıldı. Şube kütüphanesi, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak fonksiyonuna ve maksadına uygun şekilde kullanılmakta olup, şu an tadilattadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı