Meclis Başkanı kim olacak? TBMM Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, adaylar kimler?

Her yasama döneminde olduğu gibi, bu yıl da TBMM Başkanlık seçimi Anayasa'da belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Meclis'te temsil edilen partiler, aday belirleme sürecine girmiş durumda. Peki, TBMM Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak ve adaylar kimler? Meclis Başkanı kim olacak? TBMM Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi 3 Haziran 2025 Salı günü düzenlenecek.

YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK, ADAYLAR KİMLER?

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre; AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.