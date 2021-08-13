Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
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Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı Makas attı, dört araca çarptı Mecidiyeköy'de bir genç trafikte seyir halinde makas atamaya çalışınca, zincirleme kazaya sebep oldu.

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı

Makas attı, dört araca çarptı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de bir genç trafikte seyir halinde makas atamaya çalışınca, zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonrası dört araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 14.30 sıralarında Mecidiyeköy E5 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CBB 99 plakalı aracıyla trafikte seyir halinde olan genç, makas atmak isteyince dört araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbarıyla üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası yaralanan kimse olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan dört araç kullanılamaz hale gelirken, E5 karayolunda kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçların çekici yardımı ile çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

"Sadece bileğim hafif olarak sıkıntı onda da bir şey yok"

Yaşadığı kaza sonrası şoka giren sürücü Umut Berçintürk,"Araç sağdan geldi. Ben en sağ şeritte ilerlerken geldi bana çarptı ve beni savurdu. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Araçta tek başımaydım. Sadece bileğim hafif olarak sıkıntı onda da bir şey yok" dedi.

"Vurunca da ben sürüklenerek buraya kadar geldim"

Kazaya karışan bir başka sürücü Sadık Kaya, "Şeridimde ilerliyordum. Arkada bir ses duydum. Gürültü oldu ve benim sağ tarafımdan vurdu. Vurunca da ben sürüklenerek buraya kadar geldim. Araçta tektim ve sadece kolum morardı. Aracım da pert oldu" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı
Son dakika haberleri: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza...Makas attı, dört araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

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