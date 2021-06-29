Mecburi iniş yapan uçak bir süre önce böyle görüntülendi...
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Mecburi iniş yapan uçak bir süre önce böyle görüntülendi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının motor arızası yaşamadan önce İznik Gölü üzerinde kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının motor arızası yaşamadan önce İznik Gölü üzerinde kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı. Uçaktaki bayan öğrenci ile pilot hafif yaralanırken, ekipler soruşturma başlattı.

Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.

Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı.

Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düşen uçağın olaydan bir süre önce İznik Gölü üzerinde tatilciler tarafından görüntülendiği anların kaydı çıktı. Eğitim uçağının İznik semalarından Bursa'ya doğru yol aldığı görülüyor. Görüntüyü çeken vatandaşların da "Eyvah eyvah düşecek galiba" dedikleri duyuluyor.

(Mehmet Buldu-Edra Gezgin/İHA)

Mecburi iniş yapan uçak bir süre önce böyle görüntülendi...
Mecburi iniş yapan uçak bir süre önce böyle görüntülendi...
Mecburi iniş yapan uçak bir süre önce böyle görüntülendi...
Mecburi iniş yapan uçak bir süre önce böyle görüntülendi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
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