Mebus ne demek? Mebus anlamı nedir?
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Mebus ne demek? Mebus anlamı nedir?

Mebus ne demek? Mebus anlamı nedir?
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Mebus ne demek? Mebus anlamı nedir? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan mebus ne demek, TDK'ya göre mebus ne anlama geliyor?

Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. Mebus ne demek ve ne anlama gelir? Mebus kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz. İşte uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan mebus kelimesi ne demek, TDK'ya göre anlamı, mebus kelimesinin kaç anlamı var kökeni ne sorularının cevabı…

MEBUS NE DEMEK?

Mebus kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Mebus kelimesi Arapça kökenlidir.

Mebus kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Milletvekili

MEBUS KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ciddi görünümlü bir beyefendiye dönüyorum, mebus olduğunu söylüyorlar

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