Mebus ne demek? Mebus anlamı nedir?

Mebus ne demek? Mebus anlamı nedir? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan mebus ne demek, TDK'ya göre mebus ne anlama geliyor?