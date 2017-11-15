MEBBİS MEB Öğretmene not verme dönemi MEBBİS Öğretmen giriş
MEBBİS MEB Öğretmene not verme dönemi MEBBİS Öğretmen giriş. MEBBİS giriş nasıl yapılır? MEBBİS giriş işlemi Mebbis.meb.gov.tr sitesinden erişim sağlanabilir. MEBBİS öğretmen girişi ve MEB son dakika gelişmelerini iletmeye devam ediyoruz. MEBBİS öğretmene not verme uygulaması şimdilik 12 ilimizde uygulanacak. Peki MEBBİS şifre nasıl alınır? Uygulaması nasıl olacak? Özellikle son zamanlarda sık sık duyduğumuz bir kelimedir MEBBİS. Öğretmenlerden velilere, öğrencilere kadar eğitim sisteminin içine dahil olan herkes tarafından ifade edilen MEBBİS'i nedir? Ne işe yarar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan uygulama çok sayıda önemli içerikleri içinde barındırıyor. Sınav işlemleri, atama kontenjan bilgileri, duyurular, personel işlemleri gibi bünyesinde barındırıyor. MEEBİS açılımı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin kısaltmasıdır.Mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile MEBBİS uygulamasına giriş yapılmaktadır. Hazırlanan taslak öğretmen performans değerlendirme modeli pilot çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürü ile 132 farklı türden kurumun müdürüne yönelik eğitim toplantısı yapıldı. İşte ayrıntılar...
MEBBİS giriş nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen girişi nedir? MEBBİS'in açılımı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan elektronik hizmetlerin bütünü MEBBİS olarak ifade ediliyor. Başta e-Okul olmak üzere birçok hizmet, online olarak MEBBİS sayesinde kullanıcılara iletilir. MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu uygulama modüllerinde bazı şunlardır: e-burs modülü,e-yatırım modülü,yönetici modülü,faaliyet modülü,e-mezun. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapma imkanına kavuşuyor. Taslak performans değerlendirme modeli, çoklu değerlendirmeyi esas alacak biçimde düzenlendi. Değerlendiricilerin, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, öğretmenin zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi (öz değerlendirme), veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan yapılması hedeflendi. Pilot çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden 23 Ekim'de başlatıldı.
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12 PİLOT İL BELLİ OLDU
Hazırlanan taslak öğretmen performans değerlendirme modeli pilot çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürü ile 132 farklı türden kurumun müdürüne yönelik eğitim toplantısı yapıldı.