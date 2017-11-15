MEBBİS MEB Öğretmene not verme dönemi MEBBİS Öğretmen giriş

MEBBİS giriş nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen girişi nedir? MEBBİS'in açılımı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan elektronik hizmetlerin bütünü MEBBİS olarak ifade ediliyor. Başta e-Okul olmak üzere birçok hizmet, online olarak MEBBİS sayesinde kullanıcılara iletilir. MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu uygulama modüllerinde bazı şunlardır: e-burs modülü,e-yatırım modülü,yönetici modülü,faaliyet modülü,e-mezun. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapma imkanına kavuşuyor. Taslak performans değerlendirme modeli, çoklu değerlendirmeyi esas alacak biçimde düzenlendi. Değerlendiricilerin, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, öğretmenin zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi (öz değerlendirme), veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan yapılması hedeflendi. Pilot çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden 23 Ekim'de başlatıldı.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

12 PİLOT İL BELLİ OLDU

Hazırlanan taslak öğretmen performans değerlendirme modeli pilot çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürü ile 132 farklı türden kurumun müdürüne yönelik eğitim toplantısı yapıldı.