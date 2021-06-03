MEB telafi eğitim ne zaman başlıyor? İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Ziya Selçuk'un "telafi eğitimi" açıklamasının MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Gözler şimdi telafi eğitiminin başlangıç tarihinde. MEB telafi eğitim ne zaman başlıyor? Yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

MEB telafi eğitim ne zaman başlıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze telafi eğitimi için açıkladığı tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Telafi eğitimi açıklaması ardından gözler bir kez daha tarih bilgisine çevrildi. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI MI?

Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde bugünden itibaren tüm ilkokul ve bünyelerindeki ana sınıflarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı.

Diğer okul öncesi eğitim kurumlarında mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğini, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarında ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün, tam zamanlı olarak başlanıldığını aktaran Selçuk, yüz yüze eğitimlere katılımın yine isteğe bağlı olacağını vurguladı.