MEB "Tasarım Beceri Atölyeleri Öğretmen El Kitabı" hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tasarım beceri atölyelerinin kullanımında öğretmenlere destek olmak amacıyla "Tasarım Beceri Atölyeleri Öğretmen El Kitabı" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana Türkiye'de yaygınlaştırılan tasarım beceri atölyelerinin (TBA) kurulumu ve etkin biçimde kullanılabilmesi konusunda öğretmenlere pratik bilgiler sunan kılavuz kitap, EBA portalında öğretmenlerin kullanımına açıldı.

Kitaba, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tda/index.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Altı bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, TBA hakkında genel bilgiler, ikinci bölümde kuramsal çerçeve ve öncü çalışmalarla ilgili bilgiler, üçüncü bölümde değişen öğretmen ve öğrenci rolleri, dördüncü bölümde TBA'da emniyetle ilgili genel bilgiler, beşinci bölümünde TBA'yı etkin kullanmak için öneriler, altıncı bölümde ise örnek çalışma ve etkinlikler yer alıyor.

Bakan Selçuk

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım beceri atölyelerinin soru değil sorun çözen, yapabilen nesiller yetiştirmekle doğrudan ilgili olduğunu, bu atölyelerin daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Öğretmenlerin de tıpkı öğrenciler gibi atölyelerde alanında derinleşebilme fırsatı bulacağını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"2023 Eğitim Vizyonumuzda önemli bir yeri olan tasarım beceri atölyeleri ile üretime, yenilikçiliğe, bilgi ve tecrübe paylaşımına önem verilen yeni öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bu ortamların etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasını amaçlamıştık. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön planda olduğu, çocuklarımızın özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş çalışma alanlarının yer aldığı, öğrencilerimizin kendisini, meslekleri ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olacak tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyor ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Tasarım beceri atölyesi sayımız her geçen gün artıyor. Bu atölyelerin daha etkin ve verimli kullanılması kapsamında hazırladığımız ve öğretmenlerimiz için çok önemli bir kaynak olarak gördüğümüz TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı'nı bugün itibarıyla erişime açtık. TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın hazırlanması sürecini koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve kılavuzun hazırlanmasında büyük emekleri olan Ortaöğretim Genel Müdürümüz Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı