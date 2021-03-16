MEB, 'Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı' iddialarını yalanladı
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MEB, 'Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı' iddialarını yalanladı

16.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:10
MEB, 'Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı' iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" iddialarını yalanladı. Bakanlığa bağlı 26 eğitim kurumunda eğitim öğretim faaliyetlerinin aktif şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, medyada yer alan "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Kapatma olayının yaklaşık 9 ay önce 2020 yılı Haziran ayında meydana geldiği ve konunun ilgili bakanlıklar tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.

34 OKULDAN 26'SI FAALİYETTE 8'İ KAPALI

Suudi Arabistan'ın 8 şehrinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 34 eğitim kurumu bulunduğu ve bunlardan 26'sının eğitim öğretim faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Sadece Mekke ve Medine'deki 8 okulun kapalı olduğu öğrenilirken, okulların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının eşgüdümünde yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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