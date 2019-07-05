MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen olmayı umut edenlerin merakla beklediği açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakat sonuçları sisteme girildi. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen mülakat sınavı sonuçlarını 4 Temmuz Perşembe günü açıkladı. Sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfası olan www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLANIYOR?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.