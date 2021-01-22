MEB SON DAKİKA! MEB Nakil İşlemleri nasıl yapılır? İsteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu. Peki, MEB Nakil İşlemleri nasıl yapılır? İsteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri nereden, nasıl yapılır?