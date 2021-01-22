MEB SON DAKİKA! MEB Nakil İşlemleri nasıl yapılır? İsteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri nereden, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu. Peki, MEB Nakil İşlemleri nasıl yapılır? İsteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri nereden, nasıl yapılır?
Öğrenci nakilleri açılıyor! MEB son dakika açıklamasıyla resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında "Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı." açıklamasında bulundu. İşte detaylar!
MEB ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMLERİ AÇILDI!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.
Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;
- Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,
- Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."
Buna göre, öğrencilerin okullar arası nakil ve geçiş işlemleri yukarıda verilen şartlara uyduğu sürece yapılmaya başlanabilecek.