MEB Son Dakika! Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir, başvuru nasıl yapılır? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?
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MEB Son Dakika! Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir, başvuru nasıl yapılır? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?

07.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:17
MEB Son Dakika! Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir, başvuru nasıl yapılır? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?

Son Dakika! MEB Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? sorularının cevabını bir son dakika açıklamasıyla verdi! Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika açıklamasına göre hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor. Peki, Hayat boyu öğrenme kurumları ne demek? Hayat boyu öğrenme kurumları ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir, nerelerdir? Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarına başvuru nasıl yapılır gibi sorular sormaya başladı. İşte detaylar...

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları'nda yüz yüze eğitim faaliyetleri 11 Ocak 2021'den itibaren başlıyor. MEB Son Dakika, Yapılan yazılı açıklamada "Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır." ifadelerinde bulunuldu.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI NEDİR?

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, kendini geliştirmek, yeni bir meslek ya da beceri edinmek isteyen vatandaşlar için oluşturulan, öğrenme faaliyetlerini tek noktadan gerçekleştirmelerine imkân sağlayan bir sistemdir. "Hayat boyu öğrenme portalı" olarak adlandırılan sistemde, kişiler, bilgi ve beceri öğrenme fırsatlarının yanında İŞKUR tarafından sunulan istihdam fırsatlarından da yararlanabiliyorlar.

Hayat Boyu Öğrenme kurumları portallarında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Halk Eğitim Merkezleri tarafından her yaş grubuna yönelik sunulan en az 3000 ücretsiz kurs ve eğitim programı bulunur. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanında rehberlik alınabilecek her tür kurum bilgileri yer aldığı, bunların yanında çağın ihtiyacı olan uzaktan öğrenme imkanı da sağlayan online e-öğrenme içerikleri "HBÖ TV" adı altında yayınlandığı ve her geçen gün yenileri ekleneceği; bir internet portalı olarak www.hbo.gov.tr adresinde yayına sunulmuştur.

Bununla ilgili yönetmelikteki yeni kararlar ise şu şekilde;

1- Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yerine Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hazırlanmıştır. Yeni Yönetmelikte "yaygın eğitim kurumları" ifadesi yerine Genel Müdürlüğümüzün de adını taşıyan "hayat boyu öğrenme kurumları" ifadesi kullanılmıştır.

2-Eski Yönetmelik sadece halk eğitimi merkezlerini kapsamaktaydı. Yeni Yönetmelik, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

3-Usta Öğretici Görevlendirmeleri ile ilgili, usta öğretici değerlendirme formu geliştirilmiştir. Usta öğreticiler bu formda oluşan puanlara göre il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında kurulacak komisyon tarafından görevlendirilecektir.

4-Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsünde görev yapan öğretmenlerin eğitim öğretimi yılı başında ve sonunda yaptıkları, Mesleki Çalışmalar tanımlanarak ek dersten yararlanmaları sağlanmıştır.

5-Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenme hizmetlerinden daha yaygın yararlanmaları için düzenlemeler yapılmıştır.

6- Ülkemizde bulunan yabancıların kurslara kolay kayıt olabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.

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