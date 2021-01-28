MEB Okul açılacak mı son dakika! Bilim Kurulu okul kararı nedir? Okullar ne zaman açılacak? Okullar 15 Mart'ta açılacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı kararlarının beklendiği bu son günlerde veliler ve öğrenciler okul açılacak mı son dakika kararlarını araştırıyor! Peki, Bilim Kurulu okul kararı nedir? Okullar ne zaman açılacak? Okullar 15 Mart'ta açılacak mı?

Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı MEB'ten gelecek son dakika kararlarını bekliyorlar! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların açılma ve yüz yüze eğitimin başlaması kararlarının Bilim Kurulu'nda alınacağını duyurmuştu. Şimdi de, MEB Okul açılacak mı son dakika! Bilim Kurulu okul kararı nedir? Okullar ne zaman açılacak? Okullar 15 Mart'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? merak ediliyor! İşte detaylar!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Koronavirüs aşılarının başlaması ve vaka sayılarında düşüş görülmesi itibariyle, okullarda da yüz yüze eğitimin başlama ihtimali konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özellikle de 8. ve 12. sınıf sınav öğrencileri için yüz yüze eğitime başlamak istendiğini duyurdu. 20 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili 15 Şubat'ta bitecek ve eğitim tekrar başlayacak. Peki, okullar açılacak mı?

Ziya Selçuk'un bu isteği, bilim kurulunu endişelendirdi. Vakaların düşüşü göz önüne alındığı zaman, okulların 15 Şubat'ta açılmasının durumu tehlikeye atacağı düşünüldü. Bilim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu toplantısı sonrası özellikle de öğretmenleri aşılamadan okulların açılmasının tehlikeli olacağını ve açılmaması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aksine, okulların en erken 15 Mart'tan önce açılmaması konusunda tavsiyelerde bulunuldu.