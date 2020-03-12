MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalanıyor Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza atıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza atıyor.

Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak MEB ile TFF arasında yapılacak protokol imza töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın saat 11.00'de gerçekleşecek.

Türk hakemliğine yeni bir soluk kazandıracak proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in atacağı imzalarla hayata geçecek.

Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkanı sunacak protokol ile Riva'daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek.

TFF-MEB protokol kapsamı şöyle:

-Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesi'nde yapılacak müfredat değişikliği ile birlikte 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.

-Öğrenciler Hakem Meslek Lisesi'ne özel yetenek sınavıyla alınacak.

-Hakem Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken hakem ve yardımcı hakem olarak görev almaları sağlanacak.

-Mevcut okul binasında fizik olarak yeni düzenlemeler yapılacak, halı saha kurulacak.

-Öğrenciler TFF'nin düzenlediği eğitim seminerleri, sporcu gelişim kampları ve etkinliklerden yararlanacak, Federasyonun yurt dışı faaliyetlerine katılacak.

-Futbol Federasyonu, Hakem Meslek Lisesi için spor malzemesi temin edecek, portatif saha ve ekipman sağlayacak.

-TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.

(İHA))

Kaynak: İHA