MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni önlemler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada, ''Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs vaka sayıları 30 bini geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tedbir kararlarının açıklandı. Bu kararların alınmasında sonra gözler MEB'e çevrilmişti. MEB'den yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili beklenen açıklama geldi.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

"MEVCUT KARARLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak."