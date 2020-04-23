MEB, çocuklar için "Online İnovasyon Yarışması" düzenledi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Online İnovasyon Yarışması" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Online İnovasyon Yarışması" düzenlendi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB'in 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. döneminden bu yana yürüttüğü Bilişimle Üretim Pilot Projesi ile Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, projenin yürütüldüğü okullardan katılan 28 takımla "Online İnovasyon Yarışması" yapıldı.

MEB'in ilk kez online ortamda yaptığı yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki ortaokul 5. sınıf öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Selçuk Özdemir'in katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bir tasarım problemine Tinkercad üzerinden 3 boyutlu çizimle çözüm getirdi. Yarışma sırasında öğrencilerden disiplinlerarası çalışma, iş birliği, problem çözme ve dijital becerisini kullanmaları beklendi.

Online ortamda 4 saat süren yarışmanın ödül töreni de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla online gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerin ödüllendirildiği yarışmada, birinci olan takım öğrencilerinin her birine 750 liralık kültür sanat ürünleri alabilecekleri hediye çeki takdim edildi.

Bilişimle Üretim Pilot Projesi

Kodlama, akıllı cihaz tasarımı ve 3 boyutlu çizimler yapmak üzere yürütülen proje, kamu özel sektör iş birliğiyle 112 ortaokul ve 27 ilkokul olmak üzere 139 okulda devam ediyor.

"Bilişimle Üretim" pilot uygulaması, 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen "Öğrencilerimizle birlikte, kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecektir." hedefi doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Bakanlığın okullara 3D yazıcı, akıllı cihaz tasarım kiti vererek desteklediği projeyi, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yürütüyor.

Kaynak: AA