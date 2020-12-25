MEB 2021 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2021 yılına günler kala 2021 öğretmen atamaları ile ilgli bekeyiş de artıyor. Öğretmen atamalarına dair açıklanan sonuçlar sonrası yapılacak resmi açıklamalar da beklenmeye başladı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

2021 öğretmen atamaları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS ÖABT sonuçlarının ardından adaylar alanlarındaki başarı sıralamalarına ulaşmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda sınavlara katılan adaylar 2021 öğretmen ataması için kullanacakları puanları ve başarı sıralamalarına ulaşmıştı. Sonuçların erişime açılmasının ardından yapılacak resmi açıklamalar beklenmeye başlandı.

MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz haftalarda bütçe görüşmelerini işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Kısa süre önce Meclis'te bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da görüşmelerde yerini aldı. Bu kapsamda bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde yeni açıklamanın gelmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Öğretmen ataması ile ilgili tüm detaylar atama takvimi içerisinde yerini alacak. Atamaların ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmese de Bakan Selçuk'un dile getirdiği bütçe görüşmeleri tamamlandı. Bu nedenle 2021 başlarında konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulması ve takvimin adayların bilgisine sunulması bekleniyor.