Mdob'un Yeni Yıl Konseri
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından düzenlenecek olan yeni yıl konserinde devlet sanatçısı piyanist Gülsün Onay'ın sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından düzenlenecek olan yeni yıl konserinde devlet sanatçısı piyanist Gülsün Onay'ın sahne alacak.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, MDOB orkestrası eşliğinde 28 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yeni yıl konseri düzenlenecek.
Konserde, devlet sanatçısı piyanist Gülsün Onay sahne alacak. Konserin orkestra şefliğini ise Nathalie Marin üstlenecek.