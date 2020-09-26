MDOB, "Jazz Konseri" ile sanatseverlerle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MDOB, "Jazz Konseri" ile sanatseverlerle buluştu

26.09.2020 23:15 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:18
MDOB,

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Jazz Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Jazz Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mezitli Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapılan konserde, vokalde Cansu Nihal Akarsu, saksafonda ise Serkan Altınok yer aldı.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin'in, aranjelerini ise Devrim Yeşilpınar'ın yaptığı konserde, Dizzy Gillespie'nin "A Night in Tunisia", Bruno Martino'nun "Estate", Michel Legrand'ın "The Way He Makes Me Feel" ile "The Wind Mils Of Your Smile", George Gershwin'in "Summertime", Antonio Carlos Jobim'in "One Note Samba" ile "Dindi", Cole Porter'ın "Night and Day" ve Bobby Troup'un "Route 66" eserleri seslendirildi.

MDOB orkestrasının eşlik ettiği konser yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Gülay Müge Anlı Cem Yılmaz Aytaç Ağırlar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kavga Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MDOB, "Jazz Konseri" ile sanatseverlerle buluştu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 23:19:35. #1.14#
title