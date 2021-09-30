McGurk kimdir? Brett McGurk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
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McGurk kimdir? Brett McGurk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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McGurk kimdir? Brett McGurk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gündemde yer alan isimler arasında Brett McGurk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmesinde, "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız ediyor" dedi. Bunun ardından McGurk kimdir? Brett McGurk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak edildi. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında McGurk geliyor. Peki, McGurk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi ülke doğumlu, doğum tarihi kaç, ne iş yapıyor? McGurk hakkında tüm bilgiler haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BRETT MCGURK KİMDİR?

Brett H. McGurk (20 Nisan 1973) George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump hükümetlerinde üst düzey farklı ulusal güvenlik pozisyonlarında görev yapmış Amerikalı diplomat, avukat ve akademisyen. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde son resmi görevi; IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu'nun özel Başkanlık elçisi olarak üstlendiği görevdi. Bu pozisyona Ekim 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı. Trump yönetimi tarafından 2018 yılına kadar bu görevde tutuldu. McGurk'ün, Şubat 2019 ortasına kadar görevini sürdürmesi planlanmaktaydı. Lakin; Başkan Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı almasının ardından 2018 Aralık ayında görevinden istifa etmiştir.

Ocak 2021'de, ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olarak McGurk'u görevlendirmiştir.

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