MBSTS sınavı ne zaman? 2021 yılı DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?
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MBSTS sınavı ne zaman? 2021 yılı DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

09.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:03
MBSTS sınavı ne zaman? 2021 yılı DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

MBSTS sınavı ne zaman? ÖSYM'nin yayınladığı 2021 Yılı Sınav Takvimi'nde yer alan MBSTS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. MBSTS'de ayrıca hangi konulardan kaç soru sorulacağı da sınava girecek adaylarca merak ediliyor. 2021 yılı DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak? MBSTS Sınavına dair tüm bilinenler bilinmeyenler haberimizde.

MBSTS sınavı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvuruları geçtiğimiz Mart ayında tamamlanan ÖSYM aracılığıyla yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) bilindiği üzere yakın zamanda Koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirlerden ötürü ileri bir tarihe ertelenmişti. Koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2020 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)'nın yeni tarihi belli oldu.

MBSTS SINAVI NE ZAMAN? 2021

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

2021-DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit) Sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 24 Şubar-4 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak olup geç başvuru tarihi 11 Mart 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 81 il merkezinde eş zamanlı olarak uygulanmakta, adaylara 60 sorudan oluşan testler sorulmakta 90 dakika süre verilmektedir. Sınavda adaylara Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5, Tefsir'den 6, Akaid ve Kelam'dan 8, Fıkıh ve İlmihal'den 20, Hadis'ten 7, Siyer ve İslam Tarihi'nden 8, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru sorulmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.

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