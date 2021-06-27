Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
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Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada

Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Taş yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Taş yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Taş yönetimindeki 06 DV 7803 plakalı mazot yüklü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü Abdullah Taş yaralandı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü Taş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tankerin yolu kapatması nedeniyle kazanın olduğu şerit yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı.   


Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada
Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz

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