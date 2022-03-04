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Mazıdağı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Şeyhmus Adsız - Güncel
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Mazıdağı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Mazıdağı ilçesinde "Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mazıdağı ilçesinde "Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sıralarının yanında çök, kapan, tutun hareketini yaparak kendilerini korumaya çalıştı.

Daha sonra öğrencilerin tahliyesi görevliler tarafından sağlandı ve öğrenciler okul bahçesinde kendileri için ayrılan alanda toplandı

Tatbikata, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, İlçe Emniyet Amiri Vekili Şahin Baytak ve kurum amirleri katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Şeyhmus Adsız - Güncel

İmam Hatip, Mazıdağı, Hisarcık, Deprem, Güncel, Haberler

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