Mazıdağı'na yılın ilk karı düştü
19.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:42
Mardin'in Mazıdağı ilçesine yılın ilk karı düştü.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine yılın ilk karı düştü.
Gece saatlerinde başlayan kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Mazıdağı Belediyesi karla mücadele ekipleri kırsal mahallelerde kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kar ilçede kartpostallık görüntü oluşurken, çocuklar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız