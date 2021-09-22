Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu - Haberler
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Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu

AA / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, semt pazarını ziyaret etti.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, semt pazarını ziyaret etti.

İlçede yapılması planlanan kapalı semt pazarı için esnaf ve vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Görmüş, yakın zamanda ilçeye kapalı pazar yeri yapacaklarını belirtti.

Vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamda pazar alışverişini yapmalarını sağlamak amacıyla kapalı semt pazarının önemli olduğunu ifade eden Görmüş, şunları kaydetti:

"Pazarcı esnafının ve vatandaşların yaz aylarında sıcaktan kış aylarında ise yağışlardan korunarak alışverişlerini yapmaları için ilçeye kapalı pazar yeri kazandırmayı planlıyoruz. Bu konuda bugün pazarcı esnafını gezerek kendilerine fikirlerimizi sunduk. Yer tespitinin yapılmasının ardından inşallah kısa süre içerisinde ilçemize kapalı semt pazarı kazandırmak için çalışmalara başlayacağız."

Görmüş, incelemelerinin ardından Kovid-19 aşı standını ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Görmez'den bilgi aldı.

Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Mazıdağı Kaymakamı Görmüş, pazar yerinde incelemelerde bulundu

AA / Şeyhmus Adsız - Son Dakika Haberleri
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