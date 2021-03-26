Mazıdağı ilçesinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" başlatıldı
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Mazıdağı ilçesinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" başlatıldı

Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Mazıdağı ilçesinde 'Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi' başlatıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen mektup doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan proje Halk Eğitimi Merkezinde hayata geçirildi.

Proje kapsamında, ilçeye bağlı kırsal 14 mahallede avcılık, arıcılık, giyim, Kuran-ı Kerim'i okuma ve yazma ile sürü yönetimi kursları açıldı.

Bu kapsamda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan'ın katılımıyla proje hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Doğan Aktaş, yaptığı açıklamada, kurslara olan ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Eğitimin önemine vurgu yapan Aktaş, "Muhtarlarımız ile istişare ederek vatandaşların kurslara nasıl başvuruda bulunabilecekleri konusunda bilgiler verdik. Özellikle okuma ve yazma bilmeyen vatandaşlarımızın, okuma yazma kursumuza başvuruda bulunmasını istiyoruz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda farklı kurslarımızı da açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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