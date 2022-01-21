Mazıdağı Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla mesai gözetmeksizin çalışma yürüten ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar küreme çalışması yaparak kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.
İlçede buzlanmaya karşı cadde ve sokaklarda tuzlama yapan ekipler, kaldırımları da kardan temizliyor.
Kırsal mahalle yollarını açan ekipler sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı kırsal Tanrıyolu, Meşeli, Yağmur Arıköy, Karaalanı ve Sakızlı mahallelerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık ekiplerinin müdahalesi sağlandı.
Ayrıca ekipler yolda mahsur kalan 6 araçtaki vatandaşları da kurtardı.
Çalışmalara katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.