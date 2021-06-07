Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Yayınlanmış 8 adet eseri ve yurtiçi ve yurt dışında 50'nin üzerinde makale ve tebliği olan Mazhar Bağlı, AK PARTİ Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesidir. Mazhar Bağlı son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yayınlanmış 8 adet eseri ve yurtiçi ve yurt dışında 50'nin üzerinde makale ve tebliği olan Mazhar Bağlı, AK PARTİ Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesidir. Mazhar Bağlı son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

MAZHAR BAĞLI KİMDİR?

Prof. Dr. Mazhar Bağlı; 18 Haziran 1965'te Şanlıurfa Halfeti'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Fatma'dır.
Sosyoloji Profesörü ve Öğretim Üyesi; Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını, Sakarya Üniversitesinde Sosyoloji alanında doktorasını tamamladı.

Tokat Gaziosmanpaşa, Diyarbakır Dicle, Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kanada Toronto ve ABD Houston üniversitelerinde çalışmalarda bulundu. AK PARTİ Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesidir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bağlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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