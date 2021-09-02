Mazhar Alanson'un ilk eşi kim? Mazhar Alanson'un eski esi Hale Alanson neden öldü?

Müzik dünyasının önemli gruplarından olan MFÖ'nün Mazhar Aloson'un ilk eşinin vefatı üzerine vatandaşlar Mazhar Alanson'un ilk eşi kim? Mazhar Alanson'un eski esi Hale Alanson neden öldü? Hale Alanson kimdir? sorularının yanıtlarını merak etti.

Mazhar Alanson'un ilk eşi kim? Mazhar Alanson'un eski esi Hale Alanson neden öldü? soruları son dakika haberlerinin ardından araştırılan konular arasında yerini aldı.

MAZHAR ALANSON ESKİ EŞİ KİM?

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson'dur. Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HALE ALANSON NEDEN ÖLDÜ?

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mazhar Alanson, 2003 yılında moda tasarımcısı Biricik Suden ile evlenmişti.