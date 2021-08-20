"Mazhar Alanson ile"
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"Mazhar Alanson ile"

'Mazhar Alanson ile'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Televizyon ekranlarında ilk defa yayınlanacak olan bu yeni formatın ilk konuğu müzik dünyasının usta ismi "Fuat Güner" ..Mazhar Alanson'un özgün sunumu ile sanat dünyasının en ünlü isimlerinin buluştuğu, TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak.

Televizyon ekranlarında ilk defa yayınlanacak olan bu yeni formatın ilk konuğu müzik dünyasının usta ismi "Fuat Güner" ..

Mazhar Alanson'un özgün sunumu ile sanat dünyasının en ünlü isimlerinin buluştuğu, TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak. "Mazhar Alanson ile" her cumartesi 20.15'de TRT Müzik'de

Kaynak: Hürriyet

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