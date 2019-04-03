Mazbatasını Alan Ak Partili Aslan Görevine Başladı

AK Parti'den Batman'ın Sason Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Aslan, mazbatasını aldıktan sonra kalabalık bir grup eşliğinde belediyeye geçerek dualar eşliğinde görevine başladı.

Sason'da seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Aslan, İlçe Seçim Kurulu'na geçerek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Aslan ve beraberindekiler, daha sonra Sason Belediye Başkanlığı binasına geldi. Aslan, İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın duaları ve kalabalığın alkışları ile makama gelerek göreve başladı. Burada bir konuşma yapan Aslan, belediyeye oturmaya gelmediklerini belirterek, hizmet için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İHA