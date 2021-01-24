Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

24.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:55

Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.

20 Ocak'ta Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara'da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin cenazesinin yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oktay Kaynarca Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 15:54:35. #1.16#
title