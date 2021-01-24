Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

20 Ocak'ta Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara'da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin cenazesinin yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.