Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı
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Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı

Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Suriye'nin Haseke bölgesinde mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğu yönündeki haberlere yalanlama geldi.

İddiayla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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