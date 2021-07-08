Mayhoş ne demek? TDK'ya göre mayhoş nedir, ne anlama geliyor?
Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden bazılarının anlamı pek bilinmemektedir. Bu kelimelerden birisi de Mayhoş kelimesidir. Peki Mayhoş ne demek, ne anlama geliyor? Mayhoş nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Mayhoş nedir, ne demektir? Doğru yazılışı nasıldır?
Mayhoş ne demektir? TDK'ya göre Mayhoş ne anlama geliyor? Mayhoş kelimesinin karşılığı nedir? Mayhoş eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?
TDK'YA GÖRE MAYHOŞ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Farsça'dan geçen mayhoş kelimesi 'Tadı şekerli ve az ekşi olan' ve 'Limoni' anlamlarına gelmektedir.
TDK mayhoş 1. anlamı : Tadı şekerli ve az ekşi olan
TDK mayhoş 2. anlamı (mecaz) : Limoni
Mayhoş örnek cümle içinde kullanımı:
- - Mayhoş bir şerbet.
- - Bu hoşafın da mayhoş bir tadı var.
- - Yemeğin çok mayhoş bir tadı vardı.