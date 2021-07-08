Mayhoş ne demek? TDK'ya göre mayhoş nedir, ne anlama geliyor?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden bazılarının anlamı pek bilinmemektedir. Bu kelimelerden birisi de Mayhoş kelimesidir. Peki Mayhoş ne demek, ne anlama geliyor? Mayhoş nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Mayhoş nedir, ne demektir? Doğru yazılışı nasıldır?