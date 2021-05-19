Dalgıçlardan denizde Türk bayraklı '19 Mayıs' kutlaması

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar, deniz yüzeyinde 25 metreye 17 metre büyüklüğündeki Türk bayrağını açtı.

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar, deniz yüzeyinde 25 metreye 17 metre büyüklüğündeki Türk bayrağını açtı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile milli mücadelenin başlangıcının 102'nci yıl dönümü, Antalya'da farklı etkinliklerle kutlanıyor. Lara'daki falezler bölgesine gelen özel dalış okulu üyeleri, deniz yüzeyinde 25 metreye 17 metre büyüklüğündeki Türk bayrağını açtı. Yarım saat süren etkinliğin ardından bayrağı toplayıp, sahile çıkan dalgıçlar, 10. Yıl Marşı'nı hep beraber söyledi.Bayrak açma etkinliğini organize eden Türkiye Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, "Milli mücadelenin 102'nci yılında bu coşkuya ortak olmak bizi gururlandırıyor" dedi. Pandemi öncesindeki 19 Mayıs'ların gençler tarafından etkinliklerle coşkuyla kutlandığını hatırlatan Alemdar, "2 yıldır 19 Mayıs'ta tören yapılamıyor. Pandemi bir araya gelmeyi imkansız hale getirdi. Bu yıl da dalgıçlar olarak bayrağımızı 'mavi vatan' üzerinde açarak coşkuya ortak olduk. Gelecek yıllarda inşallah pandeminin sona ermesiyle bu coşkumuzu meydanlara taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli