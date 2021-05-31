Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı
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Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı

Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki masum insanlara yönelik İsrail askerlerince yapılan saldırı sonrasında şehit olan Adıyamanlı Fahri Yaldız'ın kabri başında anıldı.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki masum insanlara yönelik İsrail askerlerince yapılan saldırı sonrasında şehit olan Adıyamanlı Fahri Yaldız'ın kabri başında anıldı.

Şehit oluşunun 11.yıl dönümünde AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, itfaiyeci meslektaşları, ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında anılan Mavi Marmara Fahri Yaldız için dualar edildi. Şehit Fahri Yaldız için Kur'an-ı Kerim okutuldu. - ADIYAMAN

Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı
Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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